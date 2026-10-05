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Главная задача — не давать Путину результатов

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  • Валерий Пекар
  • 5.10.2026, 17:22
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Главная задача — не давать Путину результатов
Фото: Getty Images

Каждый может работать на поражение Кремля.

Безусловно, Россия может воевать годами. Но Россия не может воевать годами. Объясню.

Россия может воевать годами, закручивая гайки, печатая деньги, беря в долг у будущих поколений, мобилизуя все новые поколения пушечного мяса, усиливая внутренние репрессии, сдавая страну по кусочкам Китаю, обманывая Америку и пугая Европу. Но при одном условии – если при этом демонстрируется какой-то результат. Целевой аудиторией этой демонстрации являются собственные приспешники, которым нужно подтвердить, что царь еще способен, собственное общество, которое нужно заверить, что «царь настоящий и еще ого-го», Китай, который нужно убедить, что игра еще не закончилась (что бывает, когда игра заканчивается, поинтересуйтесь у знатоков го), Америка и Европа, которые должны уважать и бояться.

Если результата нет, то Россия не может в таком режиме продолжать войну годами. Ястребиное крыло будет требовать замены царя на более способного, голубиное крыло будет искать сепаратных переговоров с Западом, Запад перестанет обращать внимание на громкие заявления, а Китай решит, что настало время подсчета.

Вот почему Путину крайне нужны результаты. Либо на украинском фронте, либо в украинском тылу, либо на европейском фронте, либо где-то еще. Таким образом, наша главная задача – не давать Путину результатов. Поэтому предлагаю рассматривать деятельность каждого человека (начиная с себя) с точки зрения: «Не наиграл ли я Путину сегодня несколько баллов?»

В идеале ответ на этот вопрос должен быть: «Наоборот, сегодня я отобрал у Путина несколько баллов». Те, кто силах обороны, делают это каждый день. Те, кто работает в оборонной сфере, тоже. Но этот вопрос касается всех нас.

Не будьте частью проблемы, будьте частью решения.

Валерий Пекар, Facebook

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