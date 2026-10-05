«Власть сменится, а фашистов ждет Минский трибунал» 9 5.10.2026, 16:59

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Добро обязательно победит.

Бывшая политзаключенная Ольга Скращук поздравила белорусских учителей с профессиональным праздником и вспомнила о тех преподавателях, с которыми оказалась в одной камере тюрьмы в Жодино

«В Беларуси отметили День учителя, — пишет она. — Я тоже хочу поздравить учителей и вспомнить про них.

Со мной по «делу Зельцера» сидели четыре учительницы: английского языка с международным дипломом, рисования, музыки, заслуженный учитель русского и и белорусского языков и литературы, ей был 71 год. Одну привезли в Жодино на цепи, этапом.

71—летняя учительница заболела так сильно, что не могла в камере подняться с нар вообще. Лекарств не давали. Заходили охранники, смеялись и спрашивали, не сдохла ли она. Уходили.

В 71 год человека поставили на корточки с руками сцепленными за спиной, она упала и расплакалась. А еще сказали, что нас расстреляют. И вот этих учителей тоже.

С Днём учителя, дорогие наставники в Беларуси. Как вы выживаете в этой системе?»

Белорусы выразили уверенность, что власть в стране сменится, а те, кто пытал политзаключенных понесут наказание. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Добро всегда побеждает зло, закончится его время, и время его «друга». Сейчас хотелось бы присоединиться к Вашим поздравлениям.

— Учителя в 2020 предали таракана и назвали реальные итоги выборов. Они эе в основном в комиссиях голоса считали. Поэтому деда на них зуб, знаю, что выживают как могут.

— Власть сменится, а фашистов ждет Минский трибунал.

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