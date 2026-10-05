ВСУ работают над укреплением позиций Украины 5.10.2026, 16:31

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Эксперт об условиях для переговоров и истощении России.

Вооруженные Силы Украины выполняют задачи для того, чтобы на любых переговорных площадках диктовать свои условия, а не соглашаться на требования врага.

Об этом в эфире «24 Канала» заявил украинский военнослужащий и военный аналитик Александр Мусиенко.

Основные условия Украины для мирных переговоров

Украинская армия сосредоточена на формировании сильной позиции для государства, чтобы в будущих переговорах требовать, чтобы были учтены именно украинские интересы. Александр Мусиенко подчеркнул, что ключевой целью украинского сопротивления является нанесение врагу таких потерь, которые заставят его пойти на уступки.

По словам Мусиенко, на сегодняшний день основными первоочередными условиями со стороны Украины являются: достижение прекращения огня, энергетическое перемирие и безопасность в Черном море. В то же время страна-агрессор сознательно тянет время и откладывает любые консультации, пытаясь улучшить собственное положение.

- Война продолжается, потому что мы не соглашаемся с тем, что нам навязывает враг, и формулируем собственные пункты, фактически для переговорного процесса, и собственные условия. И на этом на сегодняшний день сосредоточены наши усилия, и мы имеем, скажем, определенные успехи в этом, и планируем их в дальнейшем развивать, – подчеркнул военный.

Он отметил, что масштаб и характер уступок со стороны России будут напрямую зависеть от способности Украины оказывать системное давление и изматывать противника, а также от стойкости украинцев во время террористических атак врага.

- На сегодняшний день Вооруженные Силы Украины как раз и концентрируются на том, что это уровень потерь и убытков для России, как государства, приведет ее, в конечном итоге, к стратегическому поражению. Это может занять время. Мы понимаем, что это не так просто. Враг, воюющий против нас, довольно силен, и он демонстрирует готовность продолжать эту войну, – резюмировал Александр Мусиенко.

Как Украина укрепляет свои позиции?

Рекордные потери врага: ежедневные потери российских оккупантов стабильно держатся на критически высоком уровне (1500–1900 человек ежедневно), а общие потери вражеской армии с начала полномасштабной войны превысили 1,5 миллиона человек.

Удары по военно-промышленному комплексу и тылу РФ: дальнобойные дроны ВСУ регулярно поражают склады боеприпасов, НПЗ, аэродромы и логистические узлы в глубоком тылу России, снижая наступательный потенциал оккупантов.

Расширение собственного производства оружия: за 2026 год кодифицировано более 1,6 тысячи новых образцов вооружения и техники, более 90% из которых – украинского производства (в частности, новые модели ударных БПЛА, средств РЭБ и роботизированных комплексов).

Безопасность в Черном море: благодаря дальнобойным ударам и работе морских дронов Черноморский флот РФ остается заблокированным на базах, что позволяет Украине удерживать морской торговый коридор.

Мир в Украине - какие условия для России ставит Украина - детали от Мусиенко

Военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко заявил, что Украина формирует собственные условия для переговоров, а ВСУ работают над задачей максимальных потерь России. Подробности - 24 Канал.

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