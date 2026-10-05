В минском метро появятся новые вагоны6
- 5.10.2026, 16:21
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Их закупают в России.
В минском метро появятся новые вагоны. Точные сроки назвали в Telegram-канале организации.
Представители метро встретились с одним из основных своих партнеров – компанией «Трансмашхолдинг» (ТМХ) из Москвы, которая поставляет свои вагоны для подземки.
Отдельная встреча произошла с генеральным директором мытищинского завода АО «Метровагонмаш» (который входит в состав ТМХ) Андреем Степновым и его коллегами.
Стороны обсудили текущие этапы сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.
Мытищинский завод пообещал поставить 15 новых вагонов метро «Минск 2024» для белорусской подземки до конца 2026 года. Это предусмотрено контрактом, заключенным в феврале 2026-го.