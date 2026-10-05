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В минском метро появятся новые вагоны

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  • 5.10.2026, 16:21
  • 2,496
В минском метро появятся новые вагоны
Фото: Трансмашхолдинг

Их закупают в России.

В минском метро появятся новые вагоны. Точные сроки назвали в Telegram-канале организации.

Представители метро встретились с одним из основных своих партнеров – компанией «Трансмашхолдинг» (ТМХ) из Москвы, которая поставляет свои вагоны для подземки.

Фото: Трансмашхолдинг
Состав "Минск 2024". Фото: Трансмашхолдинг

Отдельная встреча произошла с генеральным директором мытищинского завода АО «Метровагонмаш» (который входит в состав ТМХ) Андреем Степновым и его коллегами.

Стороны обсудили текущие этапы сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Мытищинский завод пообещал поставить 15 новых вагонов метро «Минск 2024» для белорусской подземки до конца 2026 года. Это предусмотрено контрактом, заключенным в феврале 2026-го.

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