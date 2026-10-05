Минчанин о МТС: Просто хамское отношение к клиентам 7 5.10.2026, 16:28

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Интернет не работает, техподдержка не отвечает.

Минчанин zmicer_artuh рассказал о качестве обслуживания клиентов мобильного оператора МТС.

«Дико хочу пожаловать на белорусский МТС, — пишет он. — Интернет в роуминге работает просто отвратительно. Включат на пару минут и выключают, а как деньги списывать так ровненько вовремя.

Это просто хамское отношение к клиентам. Пишу в техподдержку —— игнорируют. Если у кого такая же ситуация, пишите! Интересно, сколько нас».

Многие пользователи соцсети отметили, что качество связи сильно упало в последние месяцы – и на территории страны, и в роуминге. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Если МТС предлагает роуминг, то и обеспечивать качество предложения тоже должен.

— Я после пары таких поездок вообще перестала надеяться на обычный роуминг. Сейчас заранее ставлю eSIM, можно докупить пакет уже в дороге, если внезапно сторис съели весь интернет.

Автору поста в Threads ответили и из службы поддержки оператора, объяснив плохое качество связи ограничениями, которые действют на территории России.

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