закрыть
5 октября 2026, понедельник, 22:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бельгия передаст Украине три F-16

  • 5.10.2026, 16:23
  • 1,086
Бельгия передаст Украине три F-16

После согласования с Францией.

Бельгия планирует в этом году передать Украине три самолета F-16 после согласования с Францией. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью «Укринформу».

Самолеты F-16 должны быть переданы Украине уже в ближайшее время, говорит министр обороны Бельгии.

- Мы можем сделать это довольно быстро. Наши F-16 были модернизированы с помощью французских технологий радиоэлектронной борьбы, поэтому, когда мы отправляем их в Украину, у нас должно быть подписанное Францией соглашение о передаче третьей стороне. После его утверждения мы сможем предоставить F-16. Я верю, что это удастся согласовать в ближайшее время. А дальше мы приступим к организации логистики, – сказал Франкен.

Кроме того, по словам Франкена, Бельгия уже отправила Украине много боеприпасов для F-16 – несколько недель назад речь шла о 50 тысячах единиц. А сейчас поступил запрос на дополнительные поставки, и команда Министерства обороны изучает этот вопрос.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин