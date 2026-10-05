Белорусы получат три выходных подряд 5.10.2026, 16:50

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Подписано постановление.

В 2027 году белорусы будут отдыхать три дня подряд на майских праздниках. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Рабочий день с понедельника, 10 мая, перенесут на субботу, 8 мая.

В результате выходными станут 9 мая, воскресенье, — День Победы, 10 мая, понедельник, и 11 мая, вторник, — Радуница.

Таким образом, перед трехдневными выходными белорусов ждет рабочая суббота — 8 мая.

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