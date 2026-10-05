Для скатывания России в архаику не хватало чумы 7 Дмитрий Колезев

5.10.2026, 16:36

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Дмитрий Колезев

Россияне не доверяют властям даже в вопросах эпидемий.

Для полного скатывания в архаику России не хватало чего-нибудь совсем уж средневекового. И вот, пожалуйста: чума! Ну, точнее, подозрение на нее.

История такая: в ночь на 2 октября в Иркутской области умерла лаборантка Иркутского противочумного института, 28-летняя Дарья Шипилова. По версии местных журналистов, все произошло как в завязке фильма-катастрофы: девушка случайно разбила в лаборатории пробирку с возбудителем легочной чумы, заболела и умерла. Она скончалась в больнице Шелехова, города-спутника Иркутска. Есть, впрочем, и другая версия, что девушка привезла какую-то респираторную болезнь из Таиланда.

Больницу еще до смерти пациентки закрыли на карантин. Но «Люди Байкала» пишут, что до госпитализации девушка могла контактировать с десятками, если не сотнями человек. В Шелехове на улицах якобы видели людей в защитных костюмах. Машины «скорой помощи», которые возили контактных на анализы, будто бы сопровождали наряды ФСБ.

Официально диагноз «чума» не подтвержден, но губернатор соседней Бурятии Цыденов в своих каналах написал, что жительница соседнего региона умерла именно от чумы (потом деликатно дописал: «возможно»). Также власти города Байкальска опубликовали пост с просьбой не ездить в Шелехов, но потом его удалили. На предприятиях и в организациях вводят масочный режим. Естественно, соцсети полнятся слухами.

Сегодня Роспотребнадзор постарался их развеять, заявив, что в анализах пациентки не обнаружено микроорганизмов, связанных с ее работой (по сути дал понять, что это не чума), никаких аварий в институте не было, а другие сотрудники института с инфекционными заболеваниями не обращались.

Но кто ж теперь в это так просто поверит! Если власти говорят, что у нас нет войны, а идет СВО, то почему бы им не сказать, что у нас нет и чумы, а идет пневмония неустановленной этиологии? Да и вот недавно в Сибири, похоже, скрывали вспышку ящура у животных. Даже про коров молчали, а про людей, конечно, так взяли и сказали, решит обыватель. И пойдет в аптеку пытаться купить антибиотики без рецепта — просто на всякий случай. В общем, уровень доверия к власти в таких ситуациях заведомо невысокий.

Конечно, вспышка легочной чумы — не шутка, и тревогу жителей Иркутска и Шелехова понять можно. Сравнительно хорошая новость заключается в том, что даже если это действительно чума, то вероятность большой вспышки или эпидемии низка. Легочная чума намного более заразна, чем бубонная (ту переносят, как правило, блохи), но все же менее заразна, чем ковид. Чтобы заразиться, надо непосредственно контактировать с кашляющим человеком.

При этом, хотя болезнь смертельно опасна и высоколетальна, она довольно хорошо лечится антибиотиками. Но протекает очень быстро, поэтому, чтобы избежать гибели пациента, лечение ему нужно начинать буквально с первого дня появления симптомов. Антибиотики также могут давать контактным, это эффективная профилактика. Есть и прививки для групп риска. В Африке в наши дни достаточно часто случаются вспышки чумы (а особенно часто — на Мадагаскаре), и там обычно дело ограничивается десятками, максимум сотнями смертей. Что, конечно, трагично, но по крайней мере речи не идет о крупной эпидемии или пандемии.

Инкубационный период у легочной чумы короткий, и, судя по тому, что к концу 4 октября нет информации о других случаях, можно надеяться, что вспышки не случилось. Или это действительно была не чума, и в данном случае власти не соврали.

Дмитрий Колезев, Telegram

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