Ученые: Между кошками и уровнем счастья обнаружена связь 2 5.10.2026, 16:16

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Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок.

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок — за это время наши питомцы успели заработать репутацию своенравных и отстраненных животных. Однако владельцы кошек знают, что их присутствие в доме непосредственно влияет на уровень счастья человека, пишет Science Alert.

В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале PLOS One, международная группа ученых проанализировала общедоступные данные по 93 странам, чтобы изучить связь между показателями счастья, плотностью популяции домашних кошек и уровнем зараженности Toxoplasma gondii — паразитом, носителем которого является каждый третий человек в мире, а основными хозяевами выступают кошачьи.

В своей работе ученые хотели выяснить, влияет ли наличие кошки на уровень счастья и сказывается ли на этом риске заражения паразитом. Отметим, что для большинства людей паразит, как правило, безвреден и не вызывает симптомов, он может представлять опасность для уязвимых групп населения. Кроме того, некоторые предыдущие исследования связывали его с тревожностью, депрессией и шизофренией.

Учены также учли фактор благосостояния, поскольку он часто является одним из первых, на которые люди обращают внимание, говоря о счастливой и комфортной жизни. По словам авторов исследования, они обнаружили, что в странах с большим количеством кошек уровень счастья, как правило, было выше, при этом в странах с более высоким уровнем распространенности Toxoplasma gondii показатели счастья были ниже.

Исследователи признают, что, на первый взгляд, результаты исследования могут показаться противоречивыми и требуют детального разбора. Исследователи предполагают, что определенные страны могли оказать непропорционально сильное влияние на общую картину. Например, в Китае был зафиксирован относительно высокий уровень счастья, несмотря на то, что плотность популяции кошек там ниже, чем в большинстве других стран.

Результаты исследования указывают на то, что биологические и экологические факторы, обычно не учитываемые в подобных работах, могут играть роль в обретении столь желанного чувства счастья. Это противоречит представлению о том, что большое количество кошек неизбежно повышает риск заражения паразитами.

В то же время уровень счастья в обществе может оказывать весьма ощутимое влияние на здоровье населения, поэтому подобные исследования невероятно важны. Предыдущие исследования уже показали, что люди, испытывающие стресс, тревогу и недовольство жизнью, менее продуктивны, более уязвимы и чаще нуждаются в лечении и посторонней помощи.

Теперь ученые утверждают, что присутствие кошки в доме на самом деле может повышать уровень счастья, удовлетворенность жизнью и улучшать самочувствие людей. Это дополняет ряд недавних открытий, касающихся домашних животных — некоторые из них, например, показали, что питомцы способны замедлить снижение когнитивных способностей.

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