Липсиц: Путинская экономика сыплется 4 5.10.2026, 16:12

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Игорь Липсиц

Экономист назвал самое слабое звено России.

Игорь Липсиц поделился информацией об экономической ситуации внутри РФ: «В России нарастает огромное количество кризисов. Каждый из них не тотальный, каждый из них не фатальный, но если они совмещаются во времени, то возникает опасность резонанса, когда большой мост рухнет от удара слабых ног, идущих по нему солдат. Это та самая история и эффект резонанса возможен, потому что очень уж много проблем».

О том почему в России все может обрушиться в один момент, экономист рассказал в интервью для Александра Демченко на YouTube.

«Я исхожу из того, что в России есть еще кого грабить, есть что грабить, поэтому российское правительство будет заниматься этим очень активно. Они повышают налоги, они будут вводить всякого рода платежи, и это все еще довольно долго может держаться. Сколько - не могу сказать. Прогнозировать экономику такой большой страны крайне сложно. Слишком много факторов. Здесь есть другая сторона. Ты можешь ожидать, что продержится несколько лет, а она рухнет через пару месяцев. Есть такая история, потому что в таких сложных системах всегда есть слабые звенья, которые могут рухнуть в любой момент, и это пойдет цепочкой по всей системе», - высказал мнение Липсиц.

«Повторяю, что в таких системах ты никогда точно не знаешь, в какой момент какое слабое звено оборвется. Если вы знаете, у людей, занимающихся такими вещами, есть точка зрения, что сила любой системы определяется самым слабым звеном. Самое слабое звено в России - это экономика. Армия еще может продержаться, верхушка власти будет пытаться продержаться, а вот экономика России стала самым слабым звеном. Она сыпется, она рушится, в ней нарастает куча проблем. Об этих проблемах не говорят уже внутри России только ленивые и даже самые лояльные начинают рассказывать страшные байки», - подчеркнул эксперт.

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