Россия ударила двумя дронами по турецкому судну 5.10.2026, 16:56

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Об этом заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по судну, перевозившему кукурузу, нанесли удар два российских дрона. Об этом он сообщил в соцсетях.

Зеленский заявил, что судно принадлежало Турции и перевозило кукурузу в нейтральных водах, когда подверглось удару.

- Ужасный удар двумя российскими дронами по гражданскому судну в нейтральных водах, которое перевозило кукурузу и принадлежало Турции. На борту находились граждане Азербайджана и Индии, – отметил он.

По словам Зеленского, на данный момент известно, что погиб капитан судна, судьба ещё одного человека выясняется. Также он подчеркнул, что 11 членов экипажа удалось спасти, один из них ранен.

- Украина уже неоднократно предлагала конкретные шаги по деэскалации и обеспечению безопасности в Чёрном море. Были и соответствующие предложения от третьих стран. Но Россия последовательно выбирает террор и затопление гражданских судов вместо нормального мореплавания. Необходимо оказать давление, чтобы восстановить глобальную продовольственную безопасность. И каждый, кто в этом действительно заинтересован, должен помогать, – добавил украинский президент.

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