закрыть
5 октября 2026, понедельник, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанин нашел «тайную» смотровую площадку в центре города

2
  • 5.10.2026, 17:40
  • 4,016
Минчанин нашел «тайную» смотровую площадку в центре города

Знакомые места, а смотрятся по-новому.

Минчанин pokrovskie.travel рассказал в Threads о месте, с которого открываются самые красивые виды столицы.

«Бесплатная смотровая площадка в Минске, — пишет он. — Немига, 3. Поднимаетесь на седьмой этаж на лифте на парковку и наслаждаетесь видами».

Оказалось, не все минчане знали о существовании такого места. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии жителей столицы:

— Знакомые места, а смотрятся по—новому.

— Были там а августе. Рассвет встретили.

— Не знала, виды на фотках очень красивые.

— А еще там в ТЦ варка с вкусным кофейком сразу есть. Люблю заходить на эту смотровую после работы.

— Спасибо за наводку.

— Вот это лайфхак!

— Вот зачем вы такое место спалили?

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин