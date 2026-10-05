Минчанин нашел «тайную» смотровую площадку в центре города 2 5.10.2026, 17:40

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Знакомые места, а смотрятся по-новому.

Минчанин pokrovskie.travel рассказал в Threads о месте, с которого открываются самые красивые виды столицы.

«Бесплатная смотровая площадка в Минске, — пишет он. — Немига, 3. Поднимаетесь на седьмой этаж на лифте на парковку и наслаждаетесь видами».

Оказалось, не все минчане знали о существовании такого места. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии жителей столицы:

— Знакомые места, а смотрятся по—новому.

— Были там а августе. Рассвет встретили.

— Не знала, виды на фотках очень красивые.

— А еще там в ТЦ варка с вкусным кофейком сразу есть. Люблю заходить на эту смотровую после работы.

— Спасибо за наводку.

— Вот это лайфхак!

— Вот зачем вы такое место спалили?

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