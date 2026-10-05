В России военный дезертир убил и расчленил трех женщин 15 5.10.2026, 18:14

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Иллюстрационное фото

Шокирующая история произошла в Нижегородской области.

В Нижегородской области задержали дезертира из армии, подозреваемого в убийстве трех женщин — своей сожительницы, ее матери и дочери. Мужчина частично признал вину, пишет телеграм-канал Mash.

Преступление раскрылось после того, как на посту ДПС в Нижнем Новгороде полицейские остановили для проверки микроавтобус «Газель». В кузове они обнаружили останки трех женщин, разложенные по мешкам, рюкзакам и пакетам. Подозреваемый, находившийся в фургоне в качестве пассажира, сбежал. Водитель заявил, что о содержимом кузова не знал.

Подозреваемого вскоре задержали. По информации Следственного комитета, он являлся дезертиром и скрывался в поселке Неклюдово под городом Бор. Там у него произошел конфликт с сожительницей. Мужчина несколько раз ударил ее монтировкой по голове, от чего она скончалась.

После этого мужчина поехал в Нижний Новгород к матери и дочери убитой и рассказал им о произошедшем. Женщины решили сообщить о происшествии в полицию, но мужчина убил их той же монтировкой.

После убийств он расчленил тела, разложил останки по пакетам и нанял «Газель». Мужчина намеревался спрятать их в лесу, однако 5 октября фургон остановили на посту ДПС «Мещерский».

Задержанному предъявили обвинения в убийстве, убийстве двух и более человек, а также в дезертирстве. Свою вину он признал лишь частично.

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