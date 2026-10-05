Погода в Беларуси поменяется во второй половине недели 1 5.10.2026, 18:16

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Иллюстрационное фото

Синоптики рассказали, чего ждать.

В Беларуси во второй половине недели ожидается изменение погодных условий из-за поступления прохладной воздушной массы. Об этом рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Антициклон Borchert, обусловивший заморозки в Беларуси на прошлой неделе, уходит с синоптических карт. К нам устремляется очередной гребень высокого давления Dieter. Казалось бы, что это должно говорить нам о том, что существенных изменений в атмосфере не произойдет и будет сохраняться преимущественно сухая погода, но здесь имеется один нюанс. Из-за смещающихся по северу Европы циклонов облаков станет больше, поэтому в отдельных районах из них могут брызнуть осенние дожди. Однако по периферии барического гребня будет поступать согретый Атлантикой воздух, в результате чего ночные заморозки станут маловероятны, а днем температурные показатели местами даже смогут достичь летних отметок в плюс 20-24 градуса. Но, начиная с пятницы, погоду в Беларуси начнут портить ненастные циклоны, которые принесут не только осадки, сильный порывистый ветер, но и откроют путь воздушным массам северных широт», - рассказали в Белгидромете.

Так, в ближайшие трое суток, 6-8 октября, погодные условия в Беларуси в основном будут определять малоактивные фронтальные разделы, смещающиеся на фоне области повышенного атмосферного давления. В связи с этим 6 октября преимущественно по северу, 7-8 октября в отдельных районах страны пройдут дожди - от небольших до умеренных. В утренние и дневные часы 6 октября при перепадах атмосферного давления местами по северу ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с. При этом вследствие переноса воздушной массы южных широт прогнозируется теплая погода с ночными минимумами от плюс 3 до 12 градусов выше нуля и дневными максимумами от плюс 13 по северу до 24 градусов тепла по югу.

Во вторник, 6 октября , преимущественно по северу Беларуси пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Утром и днем местами по северу прогнозируется усиление ветра порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла.

В среду, 7 октября, местами по стране пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов выше нуля, местами - до плюс 12. Днем будет 13-20 градусов тепла, по югу - до плюс 22.

В четверг, 8 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, по северо-востоку - плюс 3-4. Днем будет от плюс 15 по северу до 24 градусов тепла по югу.

«В дальнейшем, 9-11 октября, территория Беларуси окажется в циклонической циркуляции, поэтому установится неустойчивый характер погодных условий. Атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, обусловят дожди в большинстве районов страны. В дневные часы 9-10 октября местами будет усиливаться ветер порывами 15-20 м/с. При этом вслед за фронтальными разделами начнет поступать прохладная воздушная масса, температурный фон станет понижаться. Если пятница, 9 октября, еще будет теплой (ночью - 6-13 градусов выше нуля, а днем - 10-17 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 20), то уже в субботу и воскресенье, 10-11 октября, ночью минимальные значения температуры воздуха составят 1-8 градусов выше нуля, местами не исключены заморозки до минус 2, а днем максимальные показания термометров не превысят 8-16 градусов тепла. В ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут сгущаться туманы. Похолодает», - отметили синоптики.

В пятницу, 9 октября, на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Днем местами прогнозируется усиление ветра порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля. Днем будет 10-17 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 20.

В субботу, 10 октября, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогнозируется усиление ветра порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами возможны заморозки до минус 2. Днем будет 8-15 градусов тепла.

В воскресенье, 11 октября, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, местами по юго-востоку возможны до минус 2. Днем будет 8-14 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 16.

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