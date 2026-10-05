Украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение на истребителях Rafale 5.10.2026, 18:29

Иллюстрационное фото

Также Франция готовит новую оборонную помощь Украине.

В скором времени украинские летчики будут тренироваться на французских самолетах Rafale. Также Франция готовит новую оборонную помощь Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

После разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Зеленский поблагодарил страну за полную поддержку Украины.

«Обсудили российскую террористическую эскалацию и наши потребности в защите. Сейчас готовятся новые оборонные поставки и рассчитываем, что уже скоро новый пакет будет в Украине. Обсудили его наполнение», - говорит он.

Также украинские пилоты в скором времени начнут обучение на французских самолетах Rafale во Франции.

«Это сильный шаг для украинской боевой авиации», - уверен президент.

Зеленский также сообщил, что команды двух стран продолжают работу над локализацией производства французских ракет и авиабомб в Украине.

Также речь шла о европейской антибаллистической системе FREYJA.

«Активно готовим систему FREYJA. Обсудили, где можем ускориться. Договорились, что поговорим обо всём более подробно во время встречи», - говорит он.

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