Украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение на истребителях Rafale
- 5.10.2026, 18:29
Также Франция готовит новую оборонную помощь Украине.
В скором времени украинские летчики будут тренироваться на французских самолетах Rafale. Также Франция готовит новую оборонную помощь Украине.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
После разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Зеленский поблагодарил страну за полную поддержку Украины.
«Обсудили российскую террористическую эскалацию и наши потребности в защите. Сейчас готовятся новые оборонные поставки и рассчитываем, что уже скоро новый пакет будет в Украине. Обсудили его наполнение», - говорит он.
Также украинские пилоты в скором времени начнут обучение на французских самолетах Rafale во Франции.
«Это сильный шаг для украинской боевой авиации», - уверен президент.
Зеленский также сообщил, что команды двух стран продолжают работу над локализацией производства французских ракет и авиабомб в Украине.
Также речь шла о европейской антибаллистической системе FREYJA.
«Активно готовим систему FREYJA. Обсудили, где можем ускориться. Договорились, что поговорим обо всём более подробно во время встречи», - говорит он.