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США передали Эстонии 13 разведывательных БПЛА

  • 5.10.2026, 18:10
США передали Эстонии 13 разведывательных БПЛА

Для усиления безопасности границы.

США передали Эстонии 13 беспилотников Skydio X10D, предназначенных для ведения разведки, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR. Соответствующее соглашение подписали в Таллине посол США в Эстонии Роман Пипко и заместитель гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусааром.

По данным посольства США, беспилотники помогут Эстонии усилить безопасность на границе. БПЛА оснащены камерами дневного наблюдения и тепловизорами, которые позволят вести наблюдение за труднодоступными участками в любое время суток. Передачу дронов профинансировало Бюро Госдепартамента США по международным вопросам в сфере борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности, отмечает ERR.

Сегодня Financial Times со ссылкой на источники писала, что Эстония начала перебрасывать воинские подразделения ближе к границе с Россией. Эта мера связана с переходом страны к стратегии «активной обороны». По данным издания, военнослужащие перемещают к восточной границе в том числе дальнобойное вооружение.

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