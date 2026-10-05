«Минсктранс» пожаловался на солидарность белорусов с талонами

«Минсктранс» пожаловался на солидарность белорусов с талонами23
- 5.10.2026, 18:22
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В организации попросили пассажиров не оставлять пробитые талоны в салоне.
«Минсктранс» попросил пассажиров не оставлять использованные талоны на сиденьях после поездки. В организации объяснили: передавать уже пробитый билет другому человеку нельзя, а такая «помощь» в итоге уменьшает выручку общественного транспорта.
В «Минсктрансе» отметили, что иногда пассажиры специально оставляют талон в салоне, чтобы им мог воспользоваться кто-то еще. Но пробитый билет действует только на одну поездку и недействителен на следующем рейсе по тому же маршруту.
В организации считают, что из-за таких поездок транспортное предприятие недополучает деньги.
«А ведь именно из этих средств финансируется ремонт подвижного состава, закупается новый комфортный транспорт, поддерживаются удобные маршруты», – пояснили в «Минсктрансе».
Там добавили, что в итоге последствия могут почувствовать и сами пассажиры – в виде более долгого ожидания транспорта или менее комфортных условий поездки.
«Пожалуйста, не оставляйте талоны на сиденьях – забирайте их с собой», – призвали в организации.