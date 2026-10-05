Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ5
- 5.10.2026, 18:39
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Хоккеист-путинист покинет «Вашингтон» по окончании сезона.
Российский хоккеист-путинист Александр Овечкин рассказал свои партнерам по команде об уходе из «Вашингтона» по окончании сезона.
Об этом сообщила пресс-служба «Вашингтона».
«Этим летом мы с семьей решили, что этот сезон станет для меня последним в НХЛ. Я очень люблю эту игру, но в глубине души понимаю, что это правильное решение. Мне было важно сделать это заявление до нашего первого домашнего матча, чтобы я мог поблагодарить всех, кто был так важен для меня и моей семьи, кто помогал мне и в хорошие времена, и в тяжелые моменты поражений», — сказал Овечкин.
2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место.