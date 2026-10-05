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Первую ракетку России дисквалифицировали с полуфинала турнира в Пекине

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  • 5.10.2026, 18:06
  • 5,414
Первую ракетку России дисквалифицировали с полуфинала турнира в Пекине
Даниил Медведев

Даниил Медведев попал мячом в зрителя.

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира категории ATP 500 в Пекине после снятия россиянина Даниила Медведева.

В полуфинале Джокович выиграл первый сет у Медведева со счетом 7:5. Во втором сете при счете 5:3 россиянин отбил мяч и попал в болельщика, пострадавший фанат был вынужден покинуть трибуны, держась за голову.

За этот инцидент Медведев получил дисквалификацию, и матч не был продолжен.

В финале Джокович встретится с австралийцем Алексом де Минором.

39-летний Джокович побеждал в Пекине шесть раз (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), а в этом году он выступает там впервые за 11 лет. В предыдущем матче против представителя Германии Александра Зверева серб побил рекорд испанца Рафаэля Надаля по числу побед на одном турнире. Теперь после победы над Медведевым его серия насчитывает рекордные 33 матча.

30-летний Медведев занимает пятую строчку мирового рейтинга, первый из россиян. На его счету 24 титула ATP. Джокович располагается на 11-м месте, на его счету 101 титул.

Турнир в Пекине с призовым фондом более $4 млн продлится до 6 октября.

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