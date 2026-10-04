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Джокович побил рекорд Надаля

  • 4.10.2026, 20:09
Джокович побил рекорд Надаля
Фото: Reuters

Сербский теннисист продлил победную серию на турнире в Пекине до рекордных 32 матчей.

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Пекине, обыграв вторую ракетку мира Александра Зверева из Германии со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Турнир относится к категории ATP-500, его призовой фонд превышает $4 млн.

39-летний Джокович продлил победную серию на этом турнире до рекордных 32 матчей, не проиграв ни одного. Это лучший показатель выступления на одном турнире ATP с первого матча в Открытую эру (с 1968 года). Ранее Джокович делил рекорд с испанцем Рафаэлем Надалем, который с момента дебюта на «Ролан Гаррос» выиграл 31 матч подряд.

Джокович стал всего лишь третьим игроком в истории рейтинга ATP (с 1973 года), который сумел обыграть теннисиста из топ-3 в возрасте 39 лет и старше (после Кена Розуаолла и Джимми Коннорса).

«Честно говоря, именно ради таких моментов я продолжаю играть и соревноваться, — сказал Джокович, которого цитирует пресс-служба ATP.

Джокович, занимающий 11-е место в рейтинге, выиграл у Зверева 10 матчей из 15 — такое же преимущество у серба в противостоянии с россиянином Даниилом Медведевым, который будет его соперником за выход в финал.

Джокович шесть раз выиграл турнир в Пекине (2009–2010, 2012–2015 годы).

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