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В украинской армии появилась новая белорусская спецрота «Воля»

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  • 5.10.2026, 18:50
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В украинской армии появилась новая белорусская спецрота «Воля»

Руководящие офицерские должности впервые будут занимать граждане нашей страны.

В Военно-морских силах Украины появилось новое белорусское подразделение — спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Руководящие офицерские должности впервые будут занимать граждане нашей страны. Об этом «Зеркалу» рассказал исполняющий обязанности командира спецроты Никита Забуга. Информацию подтвердили в МИД Украины.

Спецрота «Воля» входит в состав 447-го отдельного батальона Военно-морских сил Украины. По словам Никиты Забуги (позывной Аксон), упор делается на работу с ударными беспилотниками, а также на средства противовоздушной обороны.

— Мы строим элитное подразделение, занимающееся дип- и мидлстрайками, а также ПВО. Здесь получают навыки современной войны, которая в первую очередь основана на участии автоматизированных систем ведения боя. Сегодня это война дронов, ракет и артиллерии, — отметил командир спецроты.

По словам Забуги, все руководящие должности (офицерские и сержантские) в спецроте будут занимать белорусы. Он подчеркивает, что ранее в белорусских формированиях Вооруженных сил Украины подобной практики не было: должности офицеров белорусы не занимали. Этот факт подтвердил и посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Чорногор.

— Военно-морские силы Украины пошли на такой эксперимент. Надеюсь, белорусы смогут воспользоваться предоставленными возможностями. Украина дает вам крылья, — отметил украинский дипломат.

Точную численность личного состава новой структуры Никита Забуга раскрывать не стал. Однако он отметил, что комплектование продолжается и рота уже приступила к выполнению задач. Забуга добавляет, что кандидаты в спецроту проходят жесткий отбор.

— Добровольцев ожидают тестирование на полиграфе, психологические проверки и оценка стрессоустойчивости. Мы ищем не всех — мы ищем своих, кто понимает, что свобода не приходит сама и за нее нужно бороться, — резюмировал исполняющий обязанности командира «Воли».

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