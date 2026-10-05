В районе минской ТЭЦ-4 сегодня и завтра может быть шумно 2 5.10.2026, 19:08

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Иллюстрационное фото

Энергетики объяснили, в чем причина.

На столичной ТЭЦ-4 5−6 октября будут проводиться плановые мероприятия по запуску оборудования, обеспечивающего теплоснабжение города. В «Минскэнерго» в связи с этим предупреждают, что может быть шумно.

«Обращаем внимание жителей прилегающих районов — во время проведения работ возможно повышение уровня шума. Подобные акустические нагрузки являются неотъемлемой частью технологического процесса», — сообщили в «Минскэнерго».

Там также отметили, что от стабильной работы ТЭЦ напрямую зависит тепло в домах, социальных учреждениях и на предприятиях города с наступлением холодов.

Организация приносит извинения за возможные неудобства и благодарит минчан за понимание и терпение!

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