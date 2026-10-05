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Страны Балтии могут эвакуировать в Польшу миллион человек в случае нападения РФ

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  • 5.10.2026, 19:37
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Страны Балтии могут эвакуировать в Польшу миллион человек в случае нападения РФ

Министры внутренних дел Литвы и Польши обсудили планы эвакуации.

Министры внутренних дел Литвы и Польши обсудили планы эвакуации на случай нападения России на страны Балтии.

Об этом говорится в материале RMF24.

В случае эскалации угрозы со стороны России в Польшу из Литвы, Латвии и Эстонии могут эвакуировать не менее одного миллиона человек.

В литовском городе Лаздияй, недалеко от польской границы, создают центр для приема эвакуированных. Его работу уже проверяли во время недавних учений гражданской обороны в Литве.

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что соответствующие планы предусматривают эвакуацию в Польшу не менее одного миллиона человек.

«В планы эвакуации людей из Литвы, Латвии и Эстонии в Польшу в случае эскалации угрозы со стороны России включено не менее одного миллиона человек», — сказал Кателинас.

Глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский сообщил, что после масштабных учений гражданской обороны в Литве польские планы эвакуации будут обновлены.

По его словам, наибольшая нагрузка по приему эвакуированных ляжет на Подляшское воеводство. В то же время соответствующие сценарии еще уточняются.

«Мы должны готовиться к различным кризисным ситуациям. Литва естественным образом лежит на пути в Европейский Союз, поэтому мы также должны быть готовы к этому», — отметил Кервинский.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш ранее заявлял о готовности Польши помочь Литве с эвакуацией в случае нападения России.

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