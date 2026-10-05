Власти Йемена заявили о восстановлении контроля над городом Моха
- 5.10.2026, 20:06
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Он был захвачен хуситами.
Вооруженные силы правительства Йемена объявили о восстановлении контроля над портовым городом Моха на Красном море. Он был захвачен бойцами группировки «Ансар Аллах» (хуситами) 10 сентября.
«Силы «Щит нации», формирование «Бригады гигантов», Сопротивление Тихама при поддержке народного ополчения взяли под контроль Моху западнее города Таиз после ожесточенных сражений с террористическим ополчением хуситов, поддерживаемых Ираном»,— следует из заявления медиацентра йеменских войск X.
Город Моха расположен примерно в 75 км к северу от Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря. Это самый короткий морской путь для доставки товаров из Азии в Европу, а также транспортировки нефти.