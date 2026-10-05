В Швейцарии нашли почти целую систему отопления XIII–XIV веков 5.10.2026, 20:41

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Фотофакт.

Археологи в Базеле обнаружили редкую средневековую систему воздушного отопления. Она сохранилась почти полностью и, по оценке специалистов, считается уникальной для Швейцарии.

Находку сделали во время реконструкции здания по адресу Петерсграбен, 52. Под остатками средневекового монастыря Гнаденталь археологи обнаружили отопительную установку, которая, вероятно, обогревала трапезную – помещение, где монахини принимали пищу.

По строительным особенностям систему датируют XIII–XIV веками.

Работала она без привычных печей в помещении. Под землей находилась камера, заполненная полевыми камнями. Их нагревали горячим воздухом от топки, а затем накопленное тепло поступало наверх.

Археологи нашли топочный канал из каменных блоков и кирпича, а также две сохранившиеся стрельчатые арки. В перекрытии уцелели восемь закрывавшихся отверстий. Их открывали после того, как дым от огня уходил, и теплый воздух поднимался в трапезную.

Подобные каменные воздушные системы отопления в Швейцарии находят крайне редко. По данным Археологической службы Базель-Штадта, по степени сохранности эта установка выделяется и среди известных европейских примеров.

Находку уже подробно задокументировали и создали ее трехмерную модель. Власти Базеля сейчас ищут способ сохранить конструкцию и встроить ее в проект реконструкции здания.

Монастырь на этом месте появился примерно в 1231 году. Позже здесь жили несколько женских монашеских общин, а название Гнаденталь закрепилось после переселения сюда в 1279 году сестер из Гнаденталя. После Реформации монастырь закрыли, а к концу XIX века его последние постройки исчезли.

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