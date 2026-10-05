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Часть Крыма осталась без света

  • 5.10.2026, 19:18
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Часть Крыма осталась без света

На сетях случились аварии.

В Бахчисарайском районе оккупированного Крыма, а также в некоторых населенных пунктах под Севастополем произошло отключение электроэнергии из-за повреждений в сетях. Об этом сообщили на госпредприятии «Севастопольэнерго».

«В связи с повреждением в сетях 110-35 кВ Таврического ПМЭС отсутствует напряжение в Бахчисарайском районе, в том числе и в с. Верхнесадовое, с. Пироговка, с. Фронтовое. Аварийно-ремонтные бригады занимаются ликвидацией технологического нарушения»,— уточнили на предприятии.

На прошлой неделе из-за нехватки мощности Севастополь переводили на схему подачи электроэнергии по графику «два через шесть часов». Регулярные перебои с электроснабжением продолжаются в городе и остальной части Крыма с весны из-за ударов Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре полуострова.

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