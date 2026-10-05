Илон Маск снова стал триллионером 4 5.10.2026, 19:26

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Фото: Reuters

Ации SpaceX и Tesla подорожали сразу после открытия фондового рынка.

Состояние Илона Маска вновь преодолел отметку в $1 трлн. Взлет котировок акций его компаний SpaceX и Tesla сразу после открытия фондового рынка вернул технологическому магнату статус триллионера, который он впервые обрел в июне этого года, пишет Forbes.

В понедельник состояние Маска составило $1 трлн, что на $30,6 млрд больше, чем на закрытии торгов в прошлую пятницу. Состояние главы Amazon Джеффа Безоса составляет $371,5 млрд.

Маск — крупнейший акционер SpaceX, он занимает должности председателя совета директоров, генерального директора и главного технического директора компании. В феврале он объединил компании xAI и SpaceX. Как писали Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на источники, совокупная капитализация объединенных компаний составила $1,25 трлн.

Бизнесмен стал первым триллионером в истории 12 июня — после IPO SpaceX — и пробыл им почти две недели.

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