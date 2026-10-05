В иркутском роддоме начали раздавать анкеты с вопросами про чуму 5 5.10.2026, 19:56

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Иллюстрационное фото

В перинатальном центре действует пропускной режим.

В Иркутском городском перинатальном центре беременным пациенткам начали выдавать анкеты с вопросами о возможном заражении чумой. Об этом «Людям Байкала» рассказала блогер Ульяна Гаврюнина, которая 5 октября приехала в роддом на осмотр. Один из выданных ей документов назывался «Чек-лист при подозрении на ООИ „Чума“». В анкете спрашивали о самочувствии, контактах с прибывшими из-за границы или заболевшими, наличии температуры и заложенности носа.

С пятницы, 2 октября, в перинатальном центре действует пропускной режим: внутрь не пускают никого, кроме беременных пациенток. У Гаврюниной на входе измерили температуру и попросили показать язык. «Объяснили, что неподтвержденная пока что информация про вирус, который даже может быть страшнее, чем коронавирус, что непонятно пока, что это за вирус и как с ним работать, так как дети маленькие. Поэтому карантин ввели», — рассказала ЛБ Ульяна. По ее словам, в центре также ввели масочный режим и временно запретили партнерские роды. Когда ограничения отменят, неизвестно.

Меры в роддоме были введены после смерти 27-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой. 29 сентября ее госпитализировали в Шелеховскую больницу с симптомами пневмонии, а через несколько дней она умерла. По одной из версий, она заразилась после рабочей поездки в Бурятию, по другой — случайно разбила в лаборатории пробирку с возбудителем чумы. После этого больницу закрыли на карантин, а 189 человек, контактировавших с погибшей, госпитализировали.

На фоне сообщений о ситуации в российском регионе Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан усилили меры предосторожности. В США администрация Дональда Трампа отслеживает информацию о предполагаемом случае чумы и связанных с ним карантинных мерах в России.

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