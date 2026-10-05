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Белоруска Саснович уверенно стартовала на турнире в Китае

  • 5.10.2026, 20:01
Белоруска Саснович уверенно стартовала на турнире в Китае
АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ
ФОТО: TENNIS.BY

Вторая ракетка Беларуси победила китаянку Синьсинь Яо.

Александра Саснович (WTA: 121) успешно стартовала на турнире из категории WTA 125 c призовым фондом 115 тысяч долларов в Сучжоу. В матче первого раунда вторая ракетка Беларуси победила китаянку Синьсинь Яо (WTA: 271) — 7:5, 6:1.

В следующем раунде она встретится с кем-то из пары Мананчая Савангкаев (WTA: 90, Таиланд) — Линда Фрухвиртова (WTA: 181, Чехия).

Suzhou Open, матчи которого проводятся на хардовых кортах, завершится 11 октября.

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