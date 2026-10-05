Польская армия меняет форму

Польская армия меняет форму2
- 5.10.2026, 20:24
- 5,656
Представлен новый камуфляж «Рысь».
В Польше представили новый образец военной формы с камуфляжем K03 «Рысь». Презентация состоялась в понедельник, 5 октября, в штабе 1-й пехотной дивизии Легионов в Цехануве, передает «Польское радио».
Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владыслав Косиняк-Камыш подчеркнул, что при разработке формы особое внимание уделили безопасности и комфорту военнослужащих.
«Эта форма и ее камуфляж делают военнослужащего гораздо менее заметным как днем, так и ночью. Она также значительно удобнее для службы каждого солдата и адаптирована к потребностям женщин и мужчин, служащих в Войске Польском. Кроме того, эта форма позволяет оказывать помощь. Вы видели карман с застежкой-молнией, который можно использовать как поддерживающую повязку для руки, если военнослужащий ранен», — заявил министр.
Po ponad 30 latach żołnierze #WojskoPolskie 🇵🇱 otrzymają nowy mundur polowy. Nowy krój, materiał i kamuflaż zostały opracowane i przetestowane z udziałem żołnierzy, z uwzględnieniem ich potrzeb i doświadczeń. Nowy mundur zapewni większą trwałość, komfort i funkcjonalność podczas służby. Projekt powstał w Polsce i tutaj będą szyte nowe mundury.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 5, 2026
Изменения затронут как крой, так и маскировочный рисунок. Новый пятицветный камуфляж K03 «Рысь» разработали при участии военнослужащих Сил специальных операций, используя их практический опыт.
Для изготовления формы предусмотрены более легкие, эластичные и прочные материалы. По словам главы оборонного ведомства, сочетание нового кроя и камуфляжа должно улучшить условия службы и повысить защищенность польских военнослужащих.
📍 #Ciechanów | Wicepremier, minister obrony narodowej W. @KosiniakKamysz podczas prezentacji nowego munduru polowego dla żołnierzy Wojska Polskiego: To jest niezwykły dzień dla Wojska Polskiego. Człowiek jest najważniejszy, żołnierz Wojska Polskiego jest najważniejszy, jego bezpieczeństwo, przygotowanie, jego komfort służby jest dla nas najważniejszy. Dlatego po kilkunastu miesiącach prac ogłaszamy tę
rewolucyjną zmianę dla żołnierzy Wojska Polskiego.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 5, 2026