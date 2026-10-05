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Польская армия меняет форму

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  • 5.10.2026, 20:24
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Польская армия меняет форму
Фото: x.com/MON_GOV_PL

Представлен новый камуфляж «Рысь».

В Польше представили новый образец военной формы с камуфляжем K03 «Рысь». Презентация состоялась в понедельник, 5 октября, в штабе 1-й пехотной дивизии Легионов в Цехануве, передает «Польское радио».

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владыслав Косиняк-Камыш подчеркнул, что при разработке формы особое внимание уделили безопасности и комфорту военнослужащих.

«Эта форма и ее камуфляж делают военнослужащего гораздо менее заметным как днем, так и ночью. Она также значительно удобнее для службы каждого солдата и адаптирована к потребностям женщин и мужчин, служащих в Войске Польском. Кроме того, эта форма позволяет оказывать помощь. Вы видели карман с застежкой-молнией, который можно использовать как поддерживающую повязку для руки, если военнослужащий ранен», — заявил министр.

Изменения затронут как крой, так и маскировочный рисунок. Новый пятицветный камуфляж K03 «Рысь» разработали при участии военнослужащих Сил специальных операций, используя их практический опыт.

Для изготовления формы предусмотрены более легкие, эластичные и прочные материалы. По словам главы оборонного ведомства, сочетание нового кроя и камуфляжа должно улучшить условия службы и повысить защищенность польских военнослужащих.

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