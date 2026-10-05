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В Беларуси начали выпускать шоколадный хлеб

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  • 5.10.2026, 20:14
  • 1,436
В Беларуси начали выпускать шоколадный хлеб
Иллюстрационное фото

Он уже продается в Солигорске.

В Беларуси стали выпускать шоколадный хлеб, пишет «Мiнская праўда».

Новинку выпустили в Солигорске. Так, в магазинах города шахтеров уже продается «Шоколадный хлеб» от Солигорского хлебозавода. Упаковка 250 граммов стоит 3,28 рубля. Хлеб продается уже в нарезанном виде.

Визуально буханка выглядит как обычный нарезной хлеб при этом четко видны шоколадные вкрапления. За счет сладости и яркого шоколадного вкуса такой хлеб - отличный перекус или десерт.

Фото: mlyn.by
Фото: mlyn.by
Фото: mlyn.by
Фото: mlyn.by
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