В Беларуси начали выпускать шоколадный хлеб

В Беларуси начали выпускать шоколадный хлеб1
- 5.10.2026, 20:14
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Он уже продается в Солигорске.
В Беларуси стали выпускать шоколадный хлеб, пишет «Мiнская праўда».
Новинку выпустили в Солигорске. Так, в магазинах города шахтеров уже продается «Шоколадный хлеб» от Солигорского хлебозавода. Упаковка 250 граммов стоит 3,28 рубля. Хлеб продается уже в нарезанном виде.
Визуально буханка выглядит как обычный нарезной хлеб при этом четко видны шоколадные вкрапления. За счет сладости и яркого шоколадного вкуса такой хлеб - отличный перекус или десерт.