Украинские воины показали момент перехвата и уничтожения реактивного «Шахеда»
- 5.10.2026, 20:52
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Видеофакт.
Бойцы 208-й зенитной ракетной Херсонской бригады уничтожили вражеский реактивный «Шахед».
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский ударный беспилотник был перехвачен во время одной из вечерних атак противника.
На обнародованных кадрах запечатлен момент приближения к вражеской воздушной цели и ее последующего поражения бойцами 208-й ЗРБр.
В бригаде отметили, что ее подразделения продолжают осваивать новые образцы вооружения и применять их для уничтожения вражеских воздушных целей.