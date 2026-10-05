Украинские воины показали момент перехвата и уничтожения реактивного «Шахеда» 5.10.2026, 20:52

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Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Бойцы 208-й зенитной ракетной Херсонской бригады уничтожили вражеский реактивный «Шахед».

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский ударный беспилотник был перехвачен во время одной из вечерних атак противника.

На обнародованных кадрах запечатлен момент приближения к вражеской воздушной цели и ее последующего поражения бойцами 208-й ЗРБр.

В бригаде отметили, что ее подразделения продолжают осваивать новые образцы вооружения и применять их для уничтожения вражеских воздушных целей.

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