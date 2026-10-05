Электромобили в Беларуси теряют популярность 6 5.10.2026, 21:04

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Фото: Volkswagen

Продажи упали на 28%.

Еще недавно электромобили в стране набирали популярность, а теперь рынок резко просел. В сентябре зарегистрировали 3398 машин – на 28% меньше, чем месяцем ранее.

Ассоциация развития электротранспорта БЭТА связывает это с исчерпанием беспошлинной квоты и предупреждает: дальше может быть хуже, пишет портал abw.by.

Беспошлинная таможенная квота на электромобили для физлиц закончилась 5 сентября. После этого при ввозе электрокаров начала применяться пошлина в размере 15%. По мнению БЭТА, это неизбежно отразилось на стоимости автомобилей и спросе.

В ассоциации ожидают, что в октябре ситуация может ухудшиться.

«Снижение спроса исключительно из-за ценовой составляющей может создать иллюзию потери интереса граждан к электромобилям», – отмечает председатель БЭТА Сергей Худоешко.

Он также предупредил: продолжительное снижение импорта может замедлить рост электропарка. А это, в свою очередь, скажется на развитии зарядной инфраструктуры, модернизации электросетей и окупаемости соответствующих проектов.

Всего сейчас белорусский парк автомобилей на новой энергии насчитывает 73 663 машины. По оценке ассоциации, рынку необходимо около 60 000 новых электромобилей в год в разных сегментах.

В БЭТА считают, что локальная сборка пока не способна полностью заменить импорт электромобилей. Среди причин – отсутствие собственного производства тяговых батарей. Из-за этого крупноузловая сборка может обходиться дороже готового автомобиля из Китая. Еще один фактор – ограниченный модельный ряд.

Ассоциация предлагает до 2030 года использовать два канала наполнения рынка – внутреннее производство и официальный импорт. В частности, уже в IV квартале 2026 года выделить Беларуси дополнительную квоту на ввоз 5–10 тыс. электромобилей. На 2027–2030 годы установить ежегодную импортную квоту на уровне 30–40 тыс. машин.

Кроме того, БЭТА выступает за сохранение до 2030 года нулевой ставки НДС для электромобилей. А также за развитие зарядной инфраструктуры с переходом на более мощные станции. Речь о высоковольтных станциях мощностью от 170 кВт с плавным повышением стандарта не ниже 350 кВт.

Без таких мер, считают в ассоциации, Беларусь рискует замедлить развитие рынка и не выйти на целевой показатель в 300 000 электромобилей к 2030 году.

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