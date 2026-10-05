Сколько белорусов учится в американских университетах? 1 5.10.2026, 21:18

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Иллюстрационное фото

По сравнению с предыдущим учебным годом их число увеличилось на 5,7%.

В 2024/25 учебном году в колледжах и университетах США учились 1 177 766 иностранных студентов. Это рекордный показатель, который составляет около 6% от общего числа студентов американских высших учебных заведений. За год число иностранных студентов выросло примерно на 5%, пишет Thinktanks.pro.

Согласно исследованию Institute of International Education, в американских университетах обучались 411 студентов из Беларуси. По сравнению с предыдущим учебным годом их число увеличилось на 5,7%.

Беларусь по этому показателю опережает Литву, откуда в американских вузах обучались 343 студента, и Латвию — 271. При этом белорусов значительно меньше, чем студентов из Украины — 2346, Польши — 1809 и России — 4948.

Больше всего иностранных студентов в США — из Индии: 363 019 человек, или 30,8% от всех иностранцев. За год их число увеличилось на 9,5%. На втором месте находится Китай — 265 919 студентов, или 22,6%, но число китайских студентов за год сократилось на 4,1%. Далее следуют Южная Корея — 42 293 студента, Канада — 29 903 и Вьетнам — 25 584.

В общую статистику иностранных студентов входят не только люди, непосредственно обучающиеся в университетах и колледжах. В нее также включают выпускников, которые после окончания обучения временно работают в США в рамках программы Optional Practical Training (OPT). В статистике Open Doors их по-прежнему считают иностранными студентами, поскольку OPT является частью образовательной программы для иностранцев.

В 2024/25 учебном году число участников OPT увеличилось на 21% и достигло 294 253 человек. Одновременно число новых иностранных студентов, впервые поступивших в американские вузы, сократилось на 7% — до 277 118 человек.

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