Президент Финляндии: Новый мировой порядок установится к 2030 году 2 5.10.2026, 21:05

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АЛЕКСАНДР СТУББ

ФОТО: GETTY IMAGES

По мнению Александра Стубба, сейчас мир находится в переходном периоде.

Новый мировой порядок установится к 2030 году. Об этом в интервью газете Washington Post заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Я не знаю, когда мир устаканится. Дайте ему еще лет пять. К 2030 году, скорее всего, мы получим какой-то новый порядок», — сказал он.

По мнению президента Финляндии, сейчас мир находится в переходном периоде, что делает ситуацию довольно сложной.

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