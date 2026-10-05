Зеленский и Драпатый определили новые задачи по дальнобойным операциям Украины

Зеленский и Драпатый определили новые задачи по дальнобойным операциям Украины3
- 5.10.2026, 21:40
Киев продолжает «дальнобойные санкции» против России.
Украина продолжает «дальнобойные санкции» против России. Подготовлены новые операции.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский обсудил с министром обороны Евгением Хмарой и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым реализацию дальнобойных операций Украины против РФ.
«Новые задачи по дальнобойности тоже определены. Слава Украине!» - отметил президент Украины.
Также Зеленский провел совещание с командой Министерства обороны Украины и дипломатической командой Офиса по графику поставки вооружения от партнеров.
«Договоренности абсолютно четкие, и каждый день на политическом уровне с лидерами добавляем новые договоренности», - говорит он.
Это касается:
амуниции для F-16,
дополнительных финансов на производство дронов различных типов и ракет,
общих с европейцами производственных проектов.
Президент Украины добавил, что рассчитывает на соблюдение сроков исполнения по каждой договоренности.