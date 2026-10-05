Зеленский и Драпатый определили новые задачи по дальнобойным операциям Украины 3 5.10.2026, 21:40

Фото: zelenskyy.official

Киев продолжает «дальнобойные санкции» против России.

Украина продолжает «дальнобойные санкции» против России. Подготовлены новые операции.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский обсудил с министром обороны Евгением Хмарой и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым реализацию дальнобойных операций Украины против РФ.

«Новые задачи по дальнобойности тоже определены. Слава Украине!» - отметил президент Украины.

Также Зеленский провел совещание с командой Министерства обороны Украины и дипломатической командой Офиса по графику поставки вооружения от партнеров.

«Договоренности абсолютно четкие, и каждый день на политическом уровне с лидерами добавляем новые договоренности», - говорит он.

Это касается:

амуниции для F-16,

дополнительных финансов на производство дронов различных типов и ракет,

общих с европейцами производственных проектов.

Президент Украины добавил, что рассчитывает на соблюдение сроков исполнения по каждой договоренности.

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