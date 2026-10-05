Роналду сменил прическу после скандала в сборной Португалии 1 5.10.2026, 22:15

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Фото: x.com/AlNassrFC_EN

Фотофакт.

Нападающий Криштиану Роналду вернулся в расположение саудовского «Аль-Насра» после решения досрочно покинуть лагерь сборной Португалии по футболу.

«Аль-Наср» опубликовал фото Роналду, на котором видно, что легендарный футболист сменил прическу, вернувшись к привычному черному цвету волос. Напомним, в августе португалец неожиданно перекрасил волосы в рыжий цвет.

Скандал вокруг Роналду в национальной команде разгорелся после матча Лиги наций Норвегия — Португалия (1:2). Капитан португальцев провел весь поединок на скамейке запасных, хотя во втором тайме выходил разминаться. После игры Роналду сразу направился в раздевалку, а на следующий день не присоединился к командной тренировке. Тренер сборной Португалии Жорже Жезуш назвал это обычной ситуацией.

Фото: x.com/AlNassrFC_EN

Позже на пресс-конференции Жезуш подчеркнул, что сам определяет роль Роналду и не изменит своего решения под давлением игрока. После этого Роналду улетел в Мадрид на частном самолете. Впоследствии Криштиану подтвердил, что покинул расположение национальной команды, и пообещал «рассказать всю правду».

Журналист и друг футболиста Эду Агирре заявил, что наставник национальной команды извинился перед Криштиану за то, что не выпустил его на поле в матче против Норвегии. Тренер также пообещал публично извиниться на пресс-конференции, однако в итоге, судя по всему, не сдержал своего слова.

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