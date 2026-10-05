Румыния начала мобилизационные учения с участием 10 тысяч резервистов 5.10.2026, 22:02

Они продлятся неделю.

В Румынии начались мобилизационные учения с участием около 10 тыс. резервистов, сообщает Министерство национальной обороны.

Они пройдут с 5 по 12 октября одновременно в Бухаресте и прилегающем к столице уезде Илфов. Часть проживающих там резервистов вызвали в воинские части для проведения мероприятий по подготовке.

Учения организовало Минобороны совместно с Министерством внутренних дел, Румынской службой информации, Специальной службой телекоммуникаций и Национальной администрацией пенитенциарных учреждений.

В начале 2025-го власти Румынии заявили, что планируют увеличить численность армии до 100 тыс. человек, но для этого потребуется не менее 35 тыс. новобранцев.

Тогда же Бухарест объявил о планах ввести в стране добровольную оплачиваемую четырехмесячную военную службу, ориентированную на молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. После завершения курса участники станут резервистами и смогут при желании стать военнослужащими на постоянной основе.

За год до этого в Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО. Она сможет вмещать до 10 тыс. военных с семьями, площадь объекта составит около 2,8 тыс. га, стоимость строительства составляет €2,5 млрд. Первый этап планируют завершить в 2028-м.

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