В Лондоне семья нашла под диваном блюдо династии Цин за £30 тысяч 4 5.10.2026, 19:16

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Фото: BNPS

Оно сохранилось в практически первозданном виде.

В Лондоне семья нашла под диваном гигантское фарфоровое блюдо династии Цин, изготовленное для Запретного города в Пекине. Об этом сообщает Daily Mail.

Редкая императорская реликвия, изготовленная в честь дня рождения вдовствующей китайской императрицы Цыси в 1880-х годах, была привезена в Великобританию китайским иммигрантом Вин Лунг Гу в начале XX века и передавалась из поколения в поколение в его семье.

Фото: BNPS

Блюдо шириной 60 см и весом 13 килограммов хранилось под диваном в гостиной потомка мистера Гу. Мужчина связался с аукционистами и выяснил, что стоимость его находки — от £20 тысяч до £30 тысяч.

Специалист по азиатскому искусству аукциона Woolley & Wallis Джон Эксфорд подтвердил подлинность блюда и подчеркнул, что оно сохранилось в практически первозданном виде.

Фото: BNPS

«Обнаружить императорское блюдо такого монументального масштаба в почти первозданном виде и узнать, что оно хранилось под диваном в гостиной в Лондоне, — это поистине невероятно», — сказал он.

На блюде, которое называют одним из самых значительных образцов дворцового фарфора поздней Цин, появившихся на рынке в последнее время, изображены два дракона, сражающихся за пылающую жемчужину среди облаков и языков пламени. Снаружи предмет украшен каймой, изображающей лотос, чернослив, пион, хризантемы и гибискус, а по краю — еще шестью драконами и пылающими жемчужинами.

Фото: BNPS

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