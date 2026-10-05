Путин: Умом Россию не понять 16 5.10.2026, 19:02

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ФОТО: GETTY IMAGES

Диктатор РФ процитировал Тютчева на награждении учителей, воспитавших «героев СВО».

Диктатор России Владимир Путин процитировал поэта Федора Тютчева во время награждения учителей, воспитавших «героев специальной военной операции». На это обратил внимание ТАСС.

«Мы со школы благодаря таким, как вы, впитали, что называется, почти с молоком матери: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать — в Россию можно только верить», — сказал диктатор РФ.

Он отметил, что это закладывается в сознание детей и подростков на всю жизнь и составляет в конечном итоге основу мировоззрения.

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