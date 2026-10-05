На неделе в Беларуси будет очень тепло 5.10.2026, 14:34

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Прогноз погоды на 6-8 октября.

6 октября погоду в Беларуси будут определять малоактивные фронтальные разделы, перемещающиеся на фоне области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями, сообщает Белгидромет.

Преимущественно по северной половине пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем порывистый, местами по северу до сильного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +16..+22°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

7 октября на фоне области повышенного атмосферного давления, погодные условия продолжат определять малоактивные фронтальные разделы, перемещающиеся с Западной Европы. Сохранится облачная с прояснениями погода. Местами по республике пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, местами до +12°С, максимальная днем +13..+20°С, по югу до +22°С.

8 октября на территорию Беларуси ожидается поступление теплых неустойчивых воздушных масс с юго-запада Европы. Ночью ожидается облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по северо-востоку +3..+4°С, максимальная днем от +15°С по северу до +24°С по югу.

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