«Пришла на рынок и обомлела»7
- 5.10.2026, 15:09
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Белоруска возмутилась ценой куриного продукта на рынке.
На рынках хороший выбор продуктов. Однако стоимость их может удивить. Так, белоруска осталась в шоке стоимостью куриных лапок на минской Комаровке. Она выложила пост в TikTok, который вызвал бурное обсуждение.
Итак, женщина рассказала, что полжизни закупалась на Комаровке, «но сегодня пришла и обомлела».
По ее словам, куриные лапки там стоят 8,5 за кг.
«За кости и когти. В Слониме они лежат по 1,76», – говорит она.
@healthylife671 важно ваше мнение! #галинанапенсии #минсксейчас #комаровскийрынок ♬ оригинальный звук - Galina nа pensii
Многие пользователи ее поддержали. Одни рассказывали, что покупали такой продукт намного дешевле. В среднем цену называли до 2 за кг, но были и те, кто уверял, что можно купить в магазине чуть ли не за 1.
Вот лишь некоторые комментарии:
«Была недавно. Это ужас!!! Цены на туристов рассчитаны. Уехали ничего не купили. Шок!!!»
«Никто вас не заставляет покупать если что-то не нравится идите и купите в другом месте дешевле»
«На Комаровке зажрались давно уже...Ценники с потолка берут»
«С ума сошли»
«Самый отвратительный рынок. Обман везде, давно пора навести там порядок».