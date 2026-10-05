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Пилот FlyDubai, пытавшийся захватить самолет, сделал признание

  • 5.10.2026, 15:42
  • 18,394
Пилот FlyDubai, пытавшийся захватить самолет, сделал признание

Аль-Хамами готовил теракт несколько месяцев.

Пилот FlyDubai планировал направить самолет на терминал аэропорта Бен-Гурион после получения разрешения на посадку в Израиле. Об этом сообщает израильский «12 канал» со ссылкой на данные допроса оманца Хамама аль-Хамами.

По информации телеканала, аль-Хамами готовил нападение несколько месяцев. В июне, во время одного из рейсов, он собирал сведения в аэропорту, а до этого пытался выбрать рейс в Тель-Авив. Следователям он заявил, что мечтал «врезаться в Бен-Гурион».

Атаку удалось сорвать благодаря капитану Смиту Маччхару: несмотря на тяжелые ранения, он открыл дверь кабины. Пассажиры и другие пилоты смогли попасть внутрь и остановить нападавшего.

После инцидента на рейсе FlyDubai премьер-министр Израиля поручил провести комплексную проверку безопасности иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в страну.

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