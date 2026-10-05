закрыть
5 октября 2026, понедельник, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Кабаевой нашли аккаунт во «вражеском» Telegram

4
  • 5.10.2026, 15:44
  • 6,310
У Кабаевой нашли аккаунт во «вражеском» Telegram
Алина Кабаева

«Любовницу» Путина вычислили по номеру телефона.

Российские СМИ сообщают, что на телефонном номере, который связан с Алиной Кабаевой, зарегистрировали аккаунт в Telegram. «Можем объяснить» пишет, что это произошло на фоне ограничений мессенджера в России и заявлений Владимира Путина об опасности неподконтрольных стране средств связи.

Журналисты установили связь номера с Кабаевой по данным утечек: он указан в ее учетных записях на «Госуслугах» и московском портале здравоохранения. Дополнительно издание сопоставило сведения с записями в приложении Numbuster.

Этот же телефон фигурировал в данных о покупках в ЦУМе.

По информации «МО», покупки оформляла Елена Ерхан, которую издание называет близкой помощницей Кабаевой. Кто именно зарегистрировал Telegram-аккаунт и пользуется им, публикация не устанавливает.

Ограничения Telegram в России усиливались поэтапно: сначала они затронули отдельные функции, включая звонки, затем работу мессенджера в целом. В феврале 2026 года Роскомнадзор официально объявил об ограничении сервиса.

В марте на встрече Путина с женщинами-военнослужащими связист Ирина Годунова назвала Telegram «вражеским видом связи» и предложила доработать российский мессенджер Max. Именно ей принадлежит эта формулировка. Путин согласился с опасениями по поводу неподконтрольных России систем связи, заявив, что они создают угрозу для военных.

Таким образом, аккаунт на связанном с Кабаевой номере появился в сервисе, использование которого российские власти ограничивают для жителей страны.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин