У Кабаевой нашли аккаунт во «вражеском» Telegram 4 5.10.2026, 15:44

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Алина Кабаева

«Любовницу» Путина вычислили по номеру телефона.

Российские СМИ сообщают, что на телефонном номере, который связан с Алиной Кабаевой, зарегистрировали аккаунт в Telegram. «Можем объяснить» пишет, что это произошло на фоне ограничений мессенджера в России и заявлений Владимира Путина об опасности неподконтрольных стране средств связи.

Журналисты установили связь номера с Кабаевой по данным утечек: он указан в ее учетных записях на «Госуслугах» и московском портале здравоохранения. Дополнительно издание сопоставило сведения с записями в приложении Numbuster.

Этот же телефон фигурировал в данных о покупках в ЦУМе.

По информации «МО», покупки оформляла Елена Ерхан, которую издание называет близкой помощницей Кабаевой. Кто именно зарегистрировал Telegram-аккаунт и пользуется им, публикация не устанавливает.

Ограничения Telegram в России усиливались поэтапно: сначала они затронули отдельные функции, включая звонки, затем работу мессенджера в целом. В феврале 2026 года Роскомнадзор официально объявил об ограничении сервиса.

В марте на встрече Путина с женщинами-военнослужащими связист Ирина Годунова назвала Telegram «вражеским видом связи» и предложила доработать российский мессенджер Max. Именно ей принадлежит эта формулировка. Путин согласился с опасениями по поводу неподконтрольных России систем связи, заявив, что они создают угрозу для военных.

Таким образом, аккаунт на связанном с Кабаевой номере появился в сервисе, использование которого российские власти ограничивают для жителей страны.

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