«Расстановка сил кардинально изменилась» 5.10.2026, 16:00

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Ситуацию на фронте и планы оккупантов под Добропольем оценил военный эксперт.

Ликвидация российского плацдарма на Лиманском направлении фронта в Донецкой области позволила снять серьезную угрозу для логистических хабов Сил обороны Украины.

В то же время на Добропольском направлении сохраняется сложная обстановка из-за попыток оккупантов прорваться к административным границам Днепропетровской области. Об этом в эфире телеканала FREEДOM сегодня, 5 октября, рассказал украинский военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, успешные действия украинских военных на Лиманском направлении кардинально изменили расстановку сил на этом участке.

«Разгром российских сил на Лиманском направлении снял угрозу захвата Лимана и Святогорска. Святогорск — это крупнейший логистический хаб Сил обороны Украины. Не случайно российский диктатор говорил о полном контроле над данным городом. Контроль над Святогорском давал бы возможность россиянам организовать оперативное окружение украинской группировки в районе Лимана. Это серьезнейшим образом сказалось бы на дальнейшем характере боевых действий на Славянско-Краматорском фронте», — подчеркнул Снегирев.

Аналитик отметил наличие проблем в районе Доброполья, где зафиксированы тактические продвижения противника и инфильтрация малых штурмовых групп.

- Стратегическая задача оккупантов — это выход на административные границы Днепропетровской области и с дальнейшим продвижением в направлении Славянска и Краматорска. То есть это попытка флангового охвата позиций Сил обороны Украины. Понимая все значение Доброполья, не случайно на данное направление переброшены дополнительные оперативные резервы, — пояснил он.

По оценке спикера, украинские военные эффективно используют преимущество в беспилотниках («малом воздухе»), сдерживая противника и пресекая попытки накопления сил для штурмов.

«Ситуация тяжелая, но ситуация контролируемая», — констатировал Снегирев.

Он также добавил, что заявления российской стороны о якобы критическом приближении войск РФ к Славянску не соответствуют действительности.

«Несмотря на все усилия оккупантов, а Славянско-Краматорскую группировку они атакуют практически со всех сторон, позиции Сил обороны Украины остаются фактически без изменений. Расстояние до Славянска — порядка 14-16 км. Это свидетельствует о том, что заявления российского диктатора о том, что россияне имеют серьезные тактические успехи и до Слаянска осталось полтора-четыре километра, абсолютно не отвечают действительности», — резюмировал военно-политический аналитик.

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