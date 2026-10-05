«Учителей не хватает, все в Польше» 6 5.10.2026, 15:53

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иллюстрационное фото

А тех, кто остался, заставляют работать сверх нормы.

Белорусские учителя жалуются на то, что администрации школ настойчиво просят их вести дополнительные занятия, в том числе не по своему предмету.

«Вопрос к учителям из Беларуси, — пишет в Threads english_with_mary1999 — Кто-нибудь когда-то писал отказ от замен? Реально ли это сделать официально?

Поясню свою ситуацию: в школе у меня 23 часа и дополнительно 20 часов репетиторства, плюс работа в центре. Мне нужна была только ставка, а они пихают мне замены русского и так далее. Это не мой предмет и с целым классом я не справляюсь так как веду английский».

Пользователи соцсети объяснили причину нехватки учителей и посоветовали отстаивать свои права тем, кого заставляют брать «замены». Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Учителей не хватает, все в Польше. Потому и загружают сверх нормы тех, кто остался

— Пока соглашаетесь, будут ставить. Когда четко окажетесь — перестанут.

— Я работала в образовании, знаю этих с…к в администрации. С ними по—хорошему, они на голову сядут. Подруге со сломанной ногой предлагали выходить на работу или самой искать замену. Я послала (вежливо, но твердо), когда мне ставили замены. Рожи кривили, конечно, на педсоветах выговаривали. Я потом уволилась и стала самой счастливой! Больше туда ни ногой!

— Лучше припугнуть увольнением. Либо брать за свой счет. На те дни, которые у вас не получаются по графику.

— Как все изменилось: когда я преподавала, нельзя было вести не свой предмет. Когда приезжали проверки, были проблемы.

— В чем проблема твердо сказать «нет»? Если я не хочу или просто не могу заменять, то скажу об этом. Никто силой заставить не может, вы свою нагрузку отработали, можно и свое жизнью заняться.

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