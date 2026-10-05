План войны: Драпатый готовит революционное решение для Украины 7 5.10.2026, 15:24

17,594

Михаил Драпатый

Фото: Wikipedia

Документ уже находится на рассмотрении СНБО.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый подготовил и вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) так называемый план войны, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на двух высокопоставленных собеседников в понедельник, 5 октября.

По данным СМИ, это, вероятно, первый в своем роде «план войны» для Украины. Документ уже несколько недель находится на рассмотрении СНБО.

«Нам нужна масштабная стратегия — лет на 30, чтобы мы как командиры понимали, в каком направлении двигаться», — прокомментировали в руководстве одного из корпусов.

План Драпатого, по данным УП, должен дать ответы на вопросы о том, что именно и в какие сроки должна сделать украинская армия для сохранения Украины. В документе также затрагивается вопрос подхода войск к обороне — например, целесообразно ли держать на первой линии солдат, выполняющих роль «глаз» и «ушей», но практически не имеющих возможности вступить в бой.

УП отмечает, что ранее украинские военные командиры неоднократно сетовали на отсутствие стратегического видения продолжения войны. Мол, как можно двигаться вперед, не понимая конечной цели.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com