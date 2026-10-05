План войны: Драпатый готовит революционное решение для Украины

План войны: Драпатый готовит революционное решение для Украины7
- 5.10.2026, 15:24
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Документ уже находится на рассмотрении СНБО.
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый подготовил и вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) так называемый план войны, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на двух высокопоставленных собеседников в понедельник, 5 октября.
По данным СМИ, это, вероятно, первый в своем роде «план войны» для Украины. Документ уже несколько недель находится на рассмотрении СНБО.
«Нам нужна масштабная стратегия — лет на 30, чтобы мы как командиры понимали, в каком направлении двигаться», — прокомментировали в руководстве одного из корпусов.
План Драпатого, по данным УП, должен дать ответы на вопросы о том, что именно и в какие сроки должна сделать украинская армия для сохранения Украины. В документе также затрагивается вопрос подхода войск к обороне — например, целесообразно ли держать на первой линии солдат, выполняющих роль «глаз» и «ушей», но практически не имеющих возможности вступить в бой.
УП отмечает, что ранее украинские военные командиры неоднократно сетовали на отсутствие стратегического видения продолжения войны. Мол, как можно двигаться вперед, не понимая конечной цели.