Млечный Путь в начале своей истории выглядел иначе: какой была наша галактика 1 5.10.2026, 11:25

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Млечный Путь

Фото: IFLS

Ученые создали серию уникальных симуляций.

Астрономы из Чикагского университета (США) создали серию уникальных симуляций, которые позволяют увидеть, как формировался Млечный Путь в течение первых двух миллиардов лет истории нашей галактики. Результаты исследования опубликованы в журнале The Open Journal of Astrophysics, пишет Phys.

Возраст нашей галактики Млечный Путь составляет примерно 13,6 миллиарда лет, в то время как возраст Вселенной оценивается в 13,8 миллиарда лет. Млечный Путь – это огромная спиральная галактика диаметром около 100 000 световых лет, состоящая из нескольких сотен миллиардов звезд. Но в самом начале своей истории наша галактика выглядела совсем иначе.

Область космоса, ставшая впоследствии Млечным Путем, представляла собой скопление тысяч небольших галактик, как показала серия компьютерных симуляций, созданная учеными. Оказалось, что некоторые галактики создавали огромное количество звезд, а другие были заполнены лишь межзвездным газом или остатками погибших звезд и черными дырами. Все эти галактики со временем слились в одну огромную структуру, которой является наша галактика. Часть галактик теперь окружает Млечный Путь.

Ученые говорят, что эти симуляции представляют самую детальную на сегодняшний день модель эволюции Млечного Пути в течение первых двух миллиардов лет его существования.

Моделирование показывает, что так Млечный Путь выглядел 12 миллиардов лет назад

Фото: phys.org

Поскольку астрономы не могут отправиться в прошлое, чтобы изучить начало Вселенной непосредственно, они используют данные космических телескопов, изучающих свет, который перемещался к нам миллиарды лет. Эти данные, а также известные физические процессы были включены в симуляции.

Стоит отметить, что астрономы не могут увидеть весь Млечный Путь, ведь мы живем внутри галактики. Но о ее форме и структуре ученые знают благодаря наблюдению за другими подобными галактиками

Фото: ESA

Видео выше демонстрирует часть симуляции области космоса, которая стала частью Млечного Пути. Процесс формирования нашей галактики охватывает период от 180 миллионов до двух миллиардов лет после Большого взрыва. Фиолетовые нити — это горячий газ, белый цвет обозначает ультрафиолетовое излучение звезд, а желтый — свечение горячих атомов кислорода. Вспышки белого и желтого цветов возникают по мере того, как газ остывает и сжимается, образуя звезды. Затем звезды нагревают газ, и цикл повторяется.

Стоит отметить, что астрономы не могут увидеть весь Млечный Путь, ведь мы живем внутри галактики. Но о ее форме и структуре ученые знают благодаря наблюдению за другими подобными галактиками.

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