Чумовые власти 10 Telegram-канал «СерпомПо»

5.10.2026, 11:09

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В России ложь доходит до уровня галлюцинаций.

Нет ничего удивительного в том, что, сообщив поначалу о чуме в Иркутской области, власти резко дали по тормозам и двинулись в обратную сторону, поведав о «пневмонии неустановленной этиологии». При этом, как обычно, то, что пишет вольная пресса, расходится со скупой информацией, выдавленной сверху.

Казалось бы – что такого? Случилось. Рассказывайте откровенно, давайте полную информацию. Все в жизни бывает. Но как же это? Начинать новостные выпуски не с сообщений о «победах», а о том, что в стране чума?! Невозможно.

И так во всём – сплошная ложь в разных видах: чистая ложь, доходящая до галлюцинаций (Путин о продвижении войск), полуправда, нехотя признаваемая правда, закопанная в ветошь обмана.

Есть ли вообще хоть сколько-нибудь большая группа людей в стране, которая верит тому, что утверждают власти? Хоть по какому поводу? Помните обещания Путина не повышать пенсионный возраст? А лавровско-песковское «воевать не будем»? Путинское «только кадровая армия»?

Говорят, что главная причина конца СССР – гласность. Как только вышла наружу правда, так всё и понеслось с горы, ускоряясь и развалившись у подножья. Но нашлись ведь персонажи, которые этот лживый тарантас собрали, прибили на него вывеску «Россия» и снова затащили на гору, усевшись поудобнее. Ну что? Поехали опять вниз? По дороге правды?

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