Золотовалютные резервы Беларуси резко сократились 1 5.10.2026, 11:02

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За сентябрь они уменьшились более чем на 600 миллионов долларов.

Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2026 года составили 14 млрд 633 млн 15 млрд 243,3 млн долларов в эквиваленте, свидетельствуют предварительные данные Национального банка.

Золотовалютные резервы за сентябрь уменьшились на 610,3 млн долларов, или на 4% (на 1 сентября составляли 15 млрд 243,3 млн; на 1 января — 14 млрд 423 млн).

Золотовалютные резервы включают иностранную валюту, монетарное золото и другие резервные активы. Их динамика зависит не только от операций Нацбанка и правительства, но и от изменения стоимости золота и курсов иностранных валют.

Такие резервы используются для выполнения внешних обязательств государства и поддержания устойчивости финансовой системы. Поэтому резкое месячное снижение более чем на 600 млн долларов выглядит заметным на фоне предыдущего роста.

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