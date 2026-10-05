Золотовалютные резервы Беларуси резко сократились

Золотовалютные резервы Беларуси резко сократились1
- 5.10.2026, 11:02
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За сентябрь они уменьшились более чем на 600 миллионов долларов.
Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2026 года составили 14 млрд 633 млн 15 млрд 243,3 млн долларов в эквиваленте, свидетельствуют предварительные данные Национального банка.
Золотовалютные резервы за сентябрь уменьшились на 610,3 млн долларов, или на 4% (на 1 сентября составляли 15 млрд 243,3 млн; на 1 января — 14 млрд 423 млн).
Золотовалютные резервы включают иностранную валюту, монетарное золото и другие резервные активы. Их динамика зависит не только от операций Нацбанка и правительства, но и от изменения стоимости золота и курсов иностранных валют.
Такие резервы используются для выполнения внешних обязательств государства и поддержания устойчивости финансовой системы. Поэтому резкое месячное снижение более чем на 600 млн долларов выглядит заметным на фоне предыдущего роста.